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Ракурс
Василий Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ ПМ. Фото: uatv.ua

Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ Московского патриархата (ФОТО)

26 дек 2019, 14:04
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Василий Ломаченко, известный боксер из Украины, совершил паломничество в Иерусалим.

Спортсмен принял участие в богослужении с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата. Божественная литургия состоялась в храме Иерусалимской православной церкви. Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ МП Геннадий Елин на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что во время паломничества боксер принял участие в божественной литургии и вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Василий Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ ПМ. Фото: Геннадий Елин в Facebook

Василий Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ ПМ. Фото: Геннадий Елин в Facebook

Василий Ломаченко принял участие в богослужении с представителями УПЦ ПМ. Фото: Геннадий Елин в Facebook

Напомним, Верховный суд принял постановление, что Украинская православная церковь Московского патриархата может не менять название. Фемида согласилась с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ МП. Этот запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

Источник: Ракурс


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