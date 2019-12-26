Сессионный зал Верховной Рады, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n131324-v-kiu-nazvali-frakcii-chleny-kotoryh-propustili-bolshe-vsego-golosovaniy-v-dekabre.html

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Активность депутатов относительно участия в голосованиях в декабре существенно отличались в зависимости от принадлежности к той или иной фракции парламента.

В декабре наименее активно участвовали в голосованиях (то есть, голосовали «за», «против» или «воздержался») депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и ВО «Батькивщина». Средние показатели депутатов этих фракции составляют 62% участия в голосованиях. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Наиболее активно в декабре голосовали парламентские фракции «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность». Члены этих фракций приняли участие в 86%, 85% и 79% голосований соответственно.

В КИУ отмечают, что среди народных избранников существует неформальный разделение голосований на технические (поправки и процедурные вопросы) и важные. Поэтому довольно часто депутаты технические голосования игнорируют, принимая участие только в непосредственном принятии законов.

Кроме того, своим неучастием в голосованиях оппозиционные депутаты могут демонстрировать свою политическую позицию.

Это также объясняет разницу в показателях голосований среди различных фракций, — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

В декабре состоялись 532 голосования парламента.

Напомним, общественное движение «Честно» недавно опубликовало список «кнопкодавов» года действующего парламента.