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Солдат армии США оснастят датчиками для слежения. Фото: daily.com

Армия США получит датчики для слежки за местонахождением военных (ФОТО)

26 дек 2019, 13:37
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Вооруженные силы США получат специальные датчики, которые позволят следить за местонахождением военнослужащих.

Компания Robotics Research поставит армии США датчики слежения, которые будут размещаться на солдатах. Трекеры Warlock поступят в четыре боевых бригады уже в 2020 году. Устройства интегрируют в систему управления личным составом, чтобы у командира была полная информация о местоположении своих подчиненных в режиме реального времени. Об этом сообщает издание Defence News.

Американская армия получит датчики, которые крепятся на пятке ботинка. Также есть версия с креплением на шнуровке. В устройство интегрирован GPS-модуль для определения координат, скорости и направления движения солдата. Специальные модули позволяют получать информацию в ситуациях, когда или противник использует средства радиоэлектронной борьбы, или, когда боевые действия идут в помещении или под землей.

Представьте себе, что солдаты заходят внутрь очень большого здания или подземный объект и теряются там. Или же кто-то еще глушит GPS. Новое устройство позволяет продолжать следить за военными, даже когда GPS глушится или из-за естественных причин, либо из-за направленных действий, — сообщил президент компании Robotics Research Альберто Лаказе.

Отмечается, что первый контракт на поставку трекеров Warlock оценивается в 16,5 млн долл. Специалисты предполагают, что в перспективе все американские военнослужащие будут оснащены такими датчиками.

Американских солдат оснастят датчиками для слежения. Фото: armytimes.com

Напомним, ученые Соединенных Штатов Америки разработали новый материал для шлемов, который поглощает удары на 27% лучше, чем пенистая прокладка из пенопласта. Материал не только выдерживает удары, но и способен отводить тепло и влагу от головы владельца шлема.


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