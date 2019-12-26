Солдатів армії США оснастять датчиками для стеження. Фото: daily.com

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Збройні сили США отримають спеціальні датчики, які дозволять стежити за місцезнаходженням військовослужбовців.

Компанія Robotics Research поставить армії США датчики стеження, які будуть розміщуватися на солдатах. Трекери Warlock надійдуть в чотири бойових бригади вже в 2020 році. Пристрої інтегрують в систему управління особовим складом, щоб у командира була повна інформація про місцезнаходження своїх підлеглих в режимі реального часу. Про це повідомляє видання Defence News.

Американська армія отримає датчики, які кріпляться на п’яті черевика. Також є версія з кріпленням на шнурівці. У пристрій інтегрований GPS-модуль для визначення координат, швидкості й напряму руху солдата. Спеціальні модулі дозволяють отримувати інформацію в ситуаціях, коли або противник використовує засоби радіоелектронної боротьби, або коли бойові дії йдуть в приміщенні або під землею.

Уявіть собі, що солдати заходять всередину дуже великої будівлі або підземний об'єкт та губляться там. Або ж хтось ще глушить GPS. Новий пристрій дозволяє продовжувати стежити за військовими, навіть коли GPS глушиться або через природні причини, або через спрямовані дії, — повідомив президент компанії Robotics Research Альберто Лаказе.

Зазначається, що перший контракт на поставку трекерів Warlock оцінюється в 16,5 млн дол. Фахівці припускають, що в перспективі всі американські військовослужбовці будуть оснащені такими датчиками.

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