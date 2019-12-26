Суд у справі 5-річного Кирила Тлявова розпочався у Переяславі, фото — Главком

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Судді у справі про вбивство 5-річного мешканця Переяслава Кирила Тлявова оголосили відвід.

Адвокати підозрюваних у вбивстві хлопчика оголосили відвід під час підготовчого засідання 26 грудня, повідомляється у трансляції із залу суду.

На лаві підсудних перебували підозрювані: колишні працівники поліції Володимир Петровець, Іван Приходько, а також Дмитро Кривошей. Неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, був у суді разом із родичами.

Адвокат Приходька Віктор Чевгуз пояснив відвід судді Ярослава Керекеза тим, що той розглядає ще одну справу стосовно Приходька, у якій він є потерпілим. Адвокат родини Тлявових вважає, що у такий спосіб захист затягує процес, оскільки у Петровця арешт закінчується 30 грудня, а у Приходька і Кривошея — 31 грудня.

Прокуратура Київщини 23 грудня направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства. Йдеться про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) і ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно, задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. Внаслідок одного з пострілів Кирилу заподіяно смертельне поранення.