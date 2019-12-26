«Нафтогаз» та «Газпром» у Відні сьогодні узгодять контракти. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n131322-naftogaz-ta-gazprom-sogodni-provedut-peregovory-u-vidni-vitrenko-povidomyv-detali.html

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НАК «Нафтогаз України» та російське ПАТ «Газпром» 26 грудня зустрінуться у Відні.

Сторони сьогодні мають погодити умови нового контракту на транзит газу з Росії через українську ГТС. Представники російських та українських компаній мають свої проекти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook.

Ми вже встигли виконати «домашнє завдання» — підготували проекти контрактів, які готові до підписання. 26 грудня команди «Нафтогазу» та «Газпрому» зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Власне, 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом, — наголосив Вітренко.

За словами керівника «Нафтогазу», спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з боку України. Вітренко очікує, що процес підписання договору завершать 27 грудня.

Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Оператор ГТС України» та російська компанія «Газпром» до 29 грудня 2019 року повинні підписати контракт на транзит газу, щоб він з 1 січня 2020 року був продовжений.

Нагадаємо, Україна та Російська Федерація домовилися на п’ять років укласти контракт на транзит російського газу через територію України до Європи. Договір можна буде продовжити ще на п’ять років. Умови транзиту при цьому не зазнають змін. Новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту блакитного палива у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м газу, а у 2021−2024 роках — по 40 млрд куб. м «блакитного палива».