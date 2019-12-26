«Нафтогаз» и «Газпром» в Вене сегодня согласуют контракты. Фото: slovoidilo.ua

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НАК «Нафтогаз Украины» и российское ОАО «Газпром» 26 декабря встретятся в Вене.

Стороны сегодня должны согласовать условия нового контракта на транзит газа из России через украинскую ГТС. У представителей российских и украинских компаний есть свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на собственной странице в Facebook.

Мы уже успели выполнить «домашнее задание» — подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Собственно, 26 декабря мы будем работать над общим вариантом, — подчеркнул Витренко.

По словам руководителя «Нафтогаза», общий вариант не означает, что предполагаются сплошные уступки со стороны Украины. Витренко ожидает, что процесс подписания договора завершат 27 декабря.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор ГТС Украины» и российская компания «Газпром» до 29 декабря 2019 года должны подписать контракт на транзит газа, чтобы он с 1 января 2020 года был продлен.

Напомним, Украина и Российская Федерация договорились на пять лет заключить контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу. Договор можно будет продлить еще на пять лет. Условия транзита при этом не будут изменены. Новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м «голубого топлива».