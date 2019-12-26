Украинцы не доверяют судам, политикам и антикоррупционным органам, фото: «20 хвилин»

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Наибольший уровень недоверия среди украинских институтов имеют судебная система (баланс доверия-недоверия составляет -62%), политические партии (-54%) и местные суды (-53%).

Таковы результаты социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах, кроме оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Также среди «лидеров» по ​​недоверию коммерческие банки (-51%), прокуратура (-50%), чиновники и госаппарат (-51%), Верховный суд (-42%).

Низкое доверие населения имеют и антикоррупционные органы. Так, баланс доверия-недоверия относительно Антикоррупционного суда составляет -42%, Национального Агентства по предупреждению коррупции -40%, Специализированной антикоррупционной прокуратуры -40%, Национального антикоррупционного бюро -36%.

Также недоверие преобладает в отношении к Конституционному суду (-36%), профсоюзам (-29%), Национальному банку Украины (-29%), Верховной Раде (-17%), правительству (13%) и западным СМИ (-6%).

Однако безоговорочными лидерами по балансу доверия-недоверия среди украинцев являются российские СМИ (-75%).

Лидерами по доверию являются ВСУ (баланс доверия-недоверия составляет +48%), церковь (+ 40%) и волонтерские организации (+ 39%).

Кроме того, положительный баланс имеют ГСЧС (+33%), президент (+ 32%), Госпогранслужба (+28%), Нацгвардия (+31%), добровольческие батальоны (+25%), общественные организации (+16%), украинские СМИ (+15%) и омбудсмен (+11%).

Почти поровну распределены показатели доверия и недоверия к полиции и СБУ.

Напомним, недавно стали известны результаты опроса украинцев относительно политика и события года.