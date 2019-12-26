Українці не довіряють судам, політикам і антикорупційним органам, фото: «20 хвилин»

https://racurs.ua/ua/n131321-sudy-polityky-ta-antykorupciyni-organy-sociology-rozpovily-komu-naybilshe-ne-doviryaut.html

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Найбільший рівень недовіри серед українських інституцій мають судова система (баланс довіри-недовіри становить -62%), політичні партії (-54%) та місцеві суди (-53%).

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня в усіх регіонах, окрім окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Також серед «лідерів» за недовірою комерційні банки (-51%), прокуратура (-50%), чиновники та держапарат (-51%), Верховний суд (-42%).

Низьку довіру населення мають і антикорупційні органи. Так, баланс довіри-недовіри щодо Антикорупційного суду становить -42%, Національного Агентства із запобігання корупції -40%, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури -40%, Національного антикорупційного бюро -36%.

Також недовіра переважає у ставленні до Конституційного суду (-36%), профспілок (-29%), Національного банку України (-29%), Верховної Ради (-17%), уряду (-13%) та західних ЗМІ (-6%).

Однак беззаперечними лідерами за балансом довіри-недовіри серед українців є російські ЗМІ (-75%).

Лідерами за довірою є ЗСУ (баланс довіри-недовіри становить +48%), церква (+40%) та волонтерські організації (+39%).

Крім того, позитивний баланс мають ДСНС (+33%), президент (+32%), Держприкордонслужба (+28%), Нацгвардія (+31%), добровольчі батальйони (+25%), громадські організації (+16%), українські ЗМІ (+15%) та омбудсмен (+11%).

Майже порівно розподілені показники довіри та недовіри до поліції та СБУ.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі результати опитування українців щодо політика та події року.