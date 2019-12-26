Аттестация прокуроров и старт работы Офиса генпрокурора: трансляция брифинга Рябошапки, фото — "Главком"

https://racurs.ua/n131320-ryaboshapka-otchityvaetsya-ob-attestacii-i-starte-raboty-ofisa-genprokurora-translyaciya.html

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В Генеральной прокуратуре Украины проходит брифинг генпрокурора Руслана Рябошапки. Он рассказывает о завершении аттестации прокуроров Генпрокуратуры и начале работы Офиса генпрокурора.

На брифинг пришел и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Офис генпрокурора начнет свою работу в Украине 2 января. Соответствующий приказ генерального прокурора Рябошапки опубликовали на прошлой неделе в парламентском издании «Голос Украины». Должностные оклады руководителей Офиса и областных прокуратур будут увеличены, а по итогам оценки качества работы прокуроров им начислять премии.