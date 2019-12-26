Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n131319-moskva-nadeetsya-na-uregulirovanie-situacii-na-donbasse-pri-zelenskom-lavrov.html

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Президент Украины Владимир Зеленский за годы своего президентства может сделать так, чтобы ситуация на Донбассе достигла прогресса в достижении мира.

Глава украинского государства называет приоритетом своей работы прекращение войны на Донбассе. За пять месяцев Зеленский сумел достичь того, что за пять лет не смог сделать Петр Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются, — заявил глава МИД РФ.

По словам представителя Кремля, достижениями Зеленского можно считать «реализацию обязательств по разведению сил и средств сторон в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения, а также письменную фиксацию текста «формулы Штайнмайера».

Лавров отметил, что такие действия позволили провести в Париже 9 декабря «нормандский саммит», где был достигнут ряд договоренностей. Политик добавил, что реализовать договоренности будет трудно и подчеркнул, что достичь прогресса в урегулировании возможно только «через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском».

Напомним, на днях в Минске Трехсторонняя контактная группа установила, что обмен пленными между Украиной и Россией состоится до конца 2019 года. Сейчас стороны ведут работу по подготовке окончательного списка гостей.