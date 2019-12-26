Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n131319-moskva-nadiietsya-na-vreguluvannya-sytuaciyi-na-donbasi-za-zelenskogo-lavrov.html

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Президент України Володимир Зеленський за роки свого президентства може зробити так, щоб ситуація на Донбасі досягла прогресу в досягненні миру.

Глава української держави називає пріоритетом своєї роботи припинення війни на Донбасі. За п’ять місяців Зеленський зумів досягти того, що за п’ять років не зміг зробити Петро Порошенко. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю ТАСС.

На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають. Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються, — заявив очільник МЗС РФ.

За словами представника Кремля, досягненнями Зеленського можна вважати «реалізацію зобов’язань з розведення сил і засобів сторін у трьох «пілотних» районах на лінії зіткнення, а також письмову фіксацію тексту «формули Штайнмаєра».

Лавров відзначив, що такі дії дозволили провести в Парижі 9 грудня «нормандський саміт», де було досягнуто низку домовленостей. Політик додав, що реалізувати домовленості буде важко й наголосив, що досягти прогресу у врегулюванні можливо лише «через прямий діалог між Києвом, Донецьком та Луганськом».

Нагадаємо, днями у Мінську Тристороння контактна група встановила, що обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться до кінця 2019 року. Наразі сторони ведуть роботу з підготовки остаточного списку осіб.