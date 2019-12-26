Зміцнення гривні: Гончарук розповів про позитив від зменшення курсу, фото — КМУ

https://racurs.ua/ua/n131318-ekonomika-zrostaie-goncharuk-pro-pozytyv-vid-zmicnennya-gryvni.html

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував прискорене зміцнення гривні, яке відбувається у 2019 році. За його словами, зміцнення курсу відображає попит на національну валюту і показує, що зростання економіки призводить до посилення національної валюти.

Зміцнення має свої плюси і мінуси, його не варто розцінювати як негативне явище, — повідомив Гончарук в ефірі телеканалу «Україна».

Він вважає, що зміцнення гривні не є негативним явищем, оскільки «такі заходи показують нам, що якщо економіка буде зростати, то, звичайно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися».

Гончарук назвав позитивні і негативні наслідки зменшення курсу долара. Серед переваг — зростання зарплат в доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту. Недоліки посилення гривні — негативні наслідки для експортерів та бюджету.

Водночас керівник Кабміну не наважився на прогноз курсу у перші місяці 2020 року, оскільки це є функцією НБУ. Гончарук повідомив, що на початку березня, за підсумками лютого, в уряді мають намір спільно із Нацбанком відкоригувати макропрогноз на 2020 рік, щоб внести відповідні зміни до держбюджету.

Нагадаємо, що гривня очолила рейтинг найбільш швидко зростаючих валют світу. З початку 2019 року національна валюта виросла відносно американського долара на 19%.

На 2020 рік уряд прогнозував у бюджеті курс 27 грн за долар, але 23 грудня в Мінекономіки заявили, що можуть переглянути прогноз курсу.