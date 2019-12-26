Укрепление гривни: Гончарук рассказал о позитиве от уменьшения курса, фото — КМУ

https://racurs.ua/n131318-ekonomika-rastet-goncharuk-o-pozitive-ot-ukrepleniya-grivny.html

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Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал ускоренное укрепление гривны, которое происходит в 2019 году. По его словам, укрепление курса отражает спрос на национальную валюту и показывает, что рост экономики приводит к усилению национальной валюты.

Укрепление имеет свои плюсы и минусы, его не стоит расценивать как негативное явление, — сообщил Гончарук в эфире телеканала «Украина».

Он считает, что укрепление гривни не является негативным явлением, поскольку «такие мероприятия показывают нам, что если экономика будет расти, то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться».

Гончарук назвал положительные и отрицательные последствия уменьшения курса доллара. Среди преимуществ — рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта. Недостаток усиления гривны — негативные последствия для экспортеров и бюджета.

В то же время руководитель Кабмина не решился на прогноз курса в первые месяцы 2020 года, так как это является функцией НБУ. Гончарук сообщил, что в начале марта, по итогам февраля, в правительстве намерены совместно с Нацбанком откорректировать макропрогноз на 2020 год, чтобы внести соответствующие изменения в госбюджет.

Напомним, что гривна возглавила рейтинг самых быстрорастущих валют мира. С начала 2019 года национальная валюта выросла по отношению к американскому доллару на 19%.

На 2020 год правительство прогнозировало в бюджете курс 27 грн за доллар, но 23 декабря в Минэкономики заявили, что могут пересмотреть прогноз курса.