НБУ вводит в обращение памятные монеты номиналом 10 грн, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n131317-nacbank-segodnya-vvodit-v-obraschenie-posvyaschennye-voennym-pamyatnye-monety-foto.html

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Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение три памятные монеты номиналом 10 грн.

Тираж этих монет составляет по 1 млн грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, монета «На страже жизни» посвящена военным медикам, которые ежедневно спасают защитников Украины. На аверсе этой монеты изображен Тризуб, надпись «Украина», год чеканки, номинал и стилизованная композиция: пламя, в центре которого символ медицины — крест, а вокруг — камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны.

На реверсе монеты еще одна стилизованная композиция — военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, а также надпись «На страже жизни».

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена украинским военным, которые принимали участие в миротворческих миссиях. На аверсе этой монеты размещено Тризуб, надпись «Украина», номинал, год чеканки, а также стилизованная композиция — модель Земли, на фоне которой изображены континенты. На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента размещены надписи: «Долг/Мужество/Память».

Еще одна памятная монета посвящена многоцелевому полноприводном автомобилю КрАЗ-6322 «Солдат» — базовом автомобилю ВСУ. На аверсе монеты размещены: Тризуб, надпись «Украина», номинал и год чеканки, а также стилизованное чертежи этого автомобиля в двух ракурсах. На реверсе — автомобиль, который движется вверх, оставляя след шин. Вверху монеты — надпись КрАЗ-6322/"Солдат".

Напомним, недавно Нацбанк выпустил набор памятных монет «Пектораль».