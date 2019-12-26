НБУ вводить в обіг пам’ятні монети номіналом 10 грн, фото: «Голос України»

https://racurs.ua/ua/n131317-nacbank-sogodni-vvodyt-v-obbig-prysvyacheni-viyskovym-pam-yatni-monety-foto.html

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Національний банк України (НБУ) сьогодні вводить в обіг три пам’ятні монети номіналом 10 грн.

Тираж цих монет становить по 1 млн грн. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, монета «На варті життя» присвячена військовим медикам, які щодня рятують захисників України. На аверсі цієї монети зображено Тризуб, напис «Україна», рік карбування, номінал та стилізовану композицію: полум’я, в центрі якого символ медицини — хрест, а довкола — камуфльовані уламки, котрі символізують драматизм війни.

На реверсі монети ще одна стилізована композиція — військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій, а також напис «На варті життя».

Монета «Учасникам бойових дій на території інших держав» присвячена українським військовим, які брали участь у миротворчих місіях. На аверсі цієї монети розміщено Тризуб, напис «Україна», номінал, рік карбування, а також стилізовану композицію — модель Землі, на тлі якої зображено континенти. На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту розміщено написи: «Обов'язок/Мужність/ Пам’ять».

Ще одна пам’ятна монета присвячена багатоцільовому повноприводному автомобілю КрАЗ-6322 «Солдат» — базовому автомобілю ЗСУ. На аверсі монети розміщено: Тризуб, напис «Україна», номінал та рік карбування, а також стилізоване креслення цього автомобіля в двох ракурсах. На реверсі — автомобіль, який рухається вгору, залишаючи слід шин. Угорі монети — напис КрАЗ-6322/"Солдат".

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк випустив набір пам’ятних монет «Пектораль».