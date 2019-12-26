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Атестація прокурорів і старт роботи Офісу генпрокурора: трансляція брифінгу Рябошапки, фото — "Главком"

Рябошапка звітує про атестацію і старт роботи Офісу генпрокурора (ТРАНСЛЯЦІЯ)

26 гру 2019, 12:26
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У Генеральній прокуратурі України відбувається брифінг генпрокурора Руслана Рябошапки. Він розповідає про завершення атестації прокурорів Генпрокуратури та початок роботи Офісу генпрокурора.

На брифінг прийшов й тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Офіс генпрокурора розпочне свою роботу в Україні 2 січня. Відповідний наказ генерального прокурора Рябошапки опублікували минулого тижня в парламентському виданні «Голос України». Посадові оклади керівників Офісу й обласних прокуратур буде збільшено, а за підсумками оцінювання якості роботи прокурорів їм нараховуватимуть премії.

Джерело: Ракурс


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