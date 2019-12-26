Сесійна зала Верховної Ради, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n131324-u-kvu-nazvaly-frakciyi-chleny-yakyh-propustyly-naybilshe-golosuvan-u-grudni.html

Ракурс

Активність депутатів щодо участі в голосуваннях у грудні суттєво відрізнялися в залежності від приналежності до тієї чи іншої фракції парламенту.

У грудні найменш активно брали участь у голосуваннях (тобто, голосували «за», «проти» чи «утримався») депутати від «Опозиційної платформи — За життя» та ВО «Батьківщина». Середні показники депутатів цих фракції становлять 62% участі в голосуваннях. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Найактивніше в грудні голосували парламентські фракції «Слуга народу», «Голос» та «Європейська солідарність». Члени цих фракцій взяли участь у 86%, 85% та 79% голосувань відповідно.

У КВУ зазначають, що серед народних обранців існує неформальний поділ голосувань на технічні (поправки та процедурні питання) та важливі. Тому досить часто депутати технічні голосування ігнорують, долучаючись лише до безпосереднього прийняття законів.

Крім того, своєю неучастю в голосуваннях опозиційні депутати можуть демонструвати свою політичну позицію.

Це також пояснює різницю в показниках голосувань серед різних фракцій, — наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

У грудні відбулися 532 голосування парламенту.

Нагадаємо, громадський рух «Чесно» нещодавно оприлюднив перелік «кнопкодавів» року чинного парламенту.