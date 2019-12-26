Деньги Жеваго: НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн, фото — "Кремень"

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Национальный банк Украины 26 декабря начал процедуру принудительного взыскания средств с бизнесмена Константина Жеваго. Речь идет о 1,5 млрд грн, которые банк «Финансы и кредит» получил когда-то от Нацбанка.

Взимать средства НБУ начал после того, как получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу.

В начале октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск НБУ к экс-владельцу банка «Финансы и Кредит» т постановил взыскать с экс-владельца банка Жеваго 1,539 млрд грн. Речь шла о погашении задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.

Жеваго обжаловал решение суда первой инстанции, но 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его жалобу из-за неуплаты судебного сбора. После этого решение Шевченковского райсуда вступило в законную силу.

Это позволило Национальному банку 26 декабря получить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу относительно принудительного исполнения решения суда.

Общий объем задолженности банка Жеваго перед НБУ по всем кредитам рефинансирования равен 6,6 млрд грн. Нацбанк планирует взимать средства с Жеваго, продавая имущество подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей.

НБУ подал около 30 исков относительно имущественных поручителей, — сообщил пресс-службе регулятора начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты НБУ Сергей Бойко.

Напомним, что в 2015 году Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования. Уже в декабре того года НБУ обратился в суд, чтобы взыскать задолженность в судебном порядке. Судебный процесс тянулся почти 3,5 года.

В сентябре Жеваго заочно объявили о подозрении в растрате имущества на 2,5 млрд грн. Бюро объявило Жеваго в розыск после того, как бывший нардеп не явился для вручения подозрения. СМИ сообщали, что он бежал в Швейцарию.