Расстрел Майдана: Рябошапка прокомментировал возможное изменение меры пресечения экс-беркутовцам

Руслан Рябошапка, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n131327-rasstrel-maydana-ryaboshapka-prokommentiroval-vozmojnoe-izmenenie-mery-presecheniya-eks-berkutovcam.html

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Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал возможное изменение меры пресечения бывшим сотрудникам милицейского подразделения «Беркут», который обвиняют в причастности к расстрелу активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Вероятно, эти экс-беркутовцы могли попасть в списки будущего обмена пленными, который планируется провести до конца года. Об этом сообщает издание «Громадське».

Я обмен не комментирую, но ничего незаконного там не случится, ничего плохого там не будет, — заявил Рябошапка, отвечая на вопросы журналистов.

В начале этой недели «Громадське» со ссылкой на информированные источники сообщало, что руководство страны якобы решило включить экс-беркутовцев в список на обмен и прокуроры получили из ГПУ распоряжение ходатайствовать об освобождении из-под стражи фигурантов дела о расстреле Майдана, чтобы в дальнейшем их можно было обменять на пленных украинцев.

В тот же день прокурор по делу расстрелов на столичной улице Институтской Алексей Донской в ​​комментарии журналистам опроверг, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО.

Кроме того, общественная организации «Родина Героев Небесной сотни» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить обмена экс-беркутовцев.

Впоследствии адвокат Валентин Рыбин заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков обмена.

Напомним, по информации российских СМИ, около 40 человек, которых может включить в списки обмена, не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. Часть их предпочитает отбыть до конца назначенный украинскими судами срок наказания.