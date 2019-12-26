Обмен пленными: суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского ГУВД в 2014 году

Во время судебного заседания, фото: 0629

https://racurs.ua/n131344-obmen-plennymi-sud-otpustil-pod-lichnoe-obyazatelstvo-chetyreh-uchastnikov-zahvata-mariupolskogo.html

Ракурс

Октябрьский районный суд Мариуполя в сегодня принял решение отпустить под личное обязательство четырех человек, подозреваемых в причастности к захвату Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.

Все они написали заявления с просьбой включить их в списки будущего обмена пленными, сообщает издание 0629.

Отмечается, что, несмотря на решение суда об изменении меры пресечения, подозреваемых не отпустили в зале суда. Их доставили в Государственную уголовную исполнительную службу, где они будут находиться до обмена.

Здание Мариупольского управления милиции группа террористов под руководством бывшего милиционера Недавнего по прозвищу Мангуст захватила 9 мая 2014 года.

Операцию по освобождению захваченного здания осуществлялась силами милиции, ВСУ и батальонов «Днепр» и «Азов». В результате вооруженного противостояния тогда погибли 13 человек.

Части террористов удалось, переодевшись, оставить оцепленный район. Таким образом, на скамье подсудимых оказались только четверо из них.

Согласно предъявленным обвинениям, им могло грозить пожизненное заключение, однако теперь их, скорее всего, обменяют на украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях или в России.

Напомним, по информации российских СМИ, обмен пленными с ОРДЛО может состояться 29 декабря.