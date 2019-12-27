Дела Майдана: в Генпрокуратуре заявили, что Киев не имеет правовых оснований обменять экс-беркутовцев, фото — Новынарня

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Ракурс

Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов 27 декабря в Апелляционном суде Киева, который рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения пяти экс-беркутовцам, заявил об отсутствии правовых оснований для их включения в списки на обмен с представителями боевиков так называемых ДНР-ЛНР.

Симонов во время судебного заседания сообщил судье, что обвинение только в СМИ узнало о возможном включении обвиняемых по делу в список на обмен. Во время общения с медиа в перерыве заседания прокурор добавил, что подобная информация появлялась каждый раз, когда в обществе или на самом высоком межправительственном уровне обсуждалось освобождение удерживаемых лиц и обмен.

Вопрос об обмене пятерых экс-беркутовцев поднимался и два, и три года назад. Но процессуальных и законных юридических оснований решать вопрос относительно обмена не существует, поскольку их обвиняют в преступлениях, совершенных именно 20 февраля 2014 года. А об обмене говорят после аннексии России в Крыму, — заявил Симонов.

Киевский апелляционный суд сегодня рассматривает жалобу на меру пресечения для бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в расстреле людей во время событий Евромайдана в 2014 году. Фигуранты дела Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются пока в СИЗО. Александр Маринченко — под круглосуточным домашним арестом, Сергей Тамтура — под ночным домашним арестом без ношения электронного браслета.

СМИ сообщали, что ходатайство об изменении меры пресечения для экс-беркутовцев внесли якобы с целью их возможного внесения в списки на обмен с Россией.

Адвокат Валентин Рыбин (он защищал в суде и Виктора Януковича — «Ракурс») утверждал, что 23 декабря все пять человек были включены Киевом в список на обмен, но на следующий день украинская сторона якобы передумала.

Вчера суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Несмотря на решение суда об изменении меры пресечения, подозреваемых не отпустили в зале суда, а доставили в Государственную уголовную исполнительную службу, где они будут находиться до обмена.