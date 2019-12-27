Дела Майдана: суд рассматривает апелляцию экс-беркутовцев, которые могут обменять в России, фото - "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n131377-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-eks-berkutovcev-kotoryh-mogut-obmenyat-v-rossii-translyaciya.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд 27 декабря рассматривает жалобу на меру пресечения для бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в расстреле людей во время событий Евромайдана в 2014 году.

Фигуранты дела Олег Янишевский Сергей Зинченко и Павел Аброськин остаются пока в СИЗО. Александр Маринченко — под круглосуточным домашним арестом, Сергей Тамтура — под ночным домашним арестом без ношение электронного браслета.

СМИ сообщали, что ходатайство об изменении меры пресечения для экс-беркутовцев направлено с целью их возможного внесения в списки на обмен с Россией.

Фигурантов дела, которое рассматривает Святошинский суд, подозревают в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана. Арестованные бойцы «Беркута» не признают вины ни по одному из пунктов.

Аброськин, Зинченко, Янишевский Тамтура, Маринченко обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек.

«Ракурс» сообщал, что заседание суда проходит под жестким контролем силовиков. Вчера суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Несмотря на решение суда об изменении меры пресечения, подозреваемых не отпустили в зале суда, а доставили в Государственную уголовную исполнительную службу, где они будут находиться до обмена.