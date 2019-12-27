Справи Майдану: суд розглядає апеляцію екс-беркутівців, яких можуть обміняти у Росії, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n131377-sud-rozglyadaie-apelyaciu-eks-berkutivciv-yakyh-mojut-obminyaty-u-rosiyi-translyaciya.html

Ракурс

Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід для колишніх співробітників «Беркуту», яких обвинувачують у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році. Фігуранти справи Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін залишаються наразі в СІЗО. Олександр Маринченко — під цілодобовим домашнім арештом, Сергій Тамтура — під нічним домашнім арештом без носіння електронного браслету.

ЗМІ повідомляли, що клопотання про зміну запобіжного заходу для екс-беркутівців внесли з метою їх ймовірного внесення у списки на обмін з Росією.

Фігурантів справи, яку розглядає Святошинський суд, підозрюють у перевищенні службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Арештовані наразі бійці «Беркут» не визнають вини за жодним із пунктів.

Аброськін, Зінченко, Янішевський, Тамтура, Марінченко обвинувачуються у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 49 людей. Станом на лютий 2018 року слідство встановило 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва.

«Ракурс» повідомляв, що засідання суду відбувається під жорстким контролем силовиків. Учора суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Попри рішення суду щодо зміни запобіжного заходу, підозрюваних не відпустили в залі суду, а доставили до Державної кримінальної виконавчої служби, де вони перебуватимуть до обміну.