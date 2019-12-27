Кабмін передав на приватизацію 530 держпідприємств

Олексій Гончарук. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n131376-kabmin-peredav-na-pryvatyzaciu-530-derjpidpryiemstv.html

Ракурс

Кабмін України за чотири місяці своєї роботи передав на приватизацію 530 державних підприємств. Це більше, ніж за всі 28 років незалежності України.

Такими результатами приватизації поділився у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

На думку Гончарука, приватизація об'єктів державної власності дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і підняти зарплати працівникам.

Балансова вартість усіх узгоджених на приватизацію державних активів становить понад 12 млрд грн.

Гончарук додав, що у 2020 році будуть проводитися прозорі аукціони з приватизації державної власності через систему ProZorro.Продажі.

Як раніше писав «Ракурс», в уряді уточнили, які об'єкти державної власності не потраплять під приватизацію.