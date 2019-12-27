Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий

Алексей Гончарук. Фото: pravdainform.com.ua

https://racurs.ua/n131376-kabmin-peredal-na-privatizaciu-530-gospredpriyatiy.html

Ракурс

Кабмин Украины за четыре месяца своей работы передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Это больше, чем за все 28 лет независимости Украины.

Такими результатами приватизации поделился в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По мнению Гончарука, приватизация объектов государственной собственности позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и поднять зарплаты работникам.

Балансовая стоимость всех согласованных на приватизацию государственных активов составляет более 12 млрд грн.

Гончарук добавил, что в 2020 году будут проводиться прозрачные аукционы по приватизации государственной собственности через систему ProZorro.Продажи.

Как ранее писал «Ракурс», в правительстве уточнили, какие объекты государственной собственности не попадут под приватизацию.