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Ракурс
Алексей Гончарук. Фото: pravdainform.com.ua

Кабмин передал на приватизацию 530 госпредприятий

27 дек 2019, 13:22
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Кабмин Украины за четыре месяца своей работы передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Это больше, чем за все 28 лет независимости Украины.

Такими результатами приватизации поделился в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По мнению Гончарука, приватизация объектов государственной собственности позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и поднять зарплаты работникам.

Балансовая стоимость всех согласованных на приватизацию государственных активов составляет более 12 млрд грн.

Гончарук добавил, что в 2020 году будут проводиться прозрачные аукционы по приватизации государственной собственности через систему ProZorro.Продажи.

Как ранее писал «Ракурс», в правительстве уточнили, какие объекты государственной собственности не попадут под приватизацию.

Источник: Ракурс


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