Суркиса оштрафовали на 300 тыс. грн за баннер фанатов с матом о нем, фото — UA-Футбол

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Ракурс

Киевское «Динамо» получило очередной гигантский штраф от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).

КДК наказал участников декабрьского матча Премьер-лиги «Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) за неподобающее поведение фанатов.

Как сообщают в УАФ, «Динамо» должен заплатить штраф в 300 тыс. грн. Подробные причины штрафа для клуба Игоря Суркиса не указываются.

Перед началом игры в Чернигове болельщики зажгли фаеры и развернули большой баннер с нецензурным высказыванием: «Суркиси, від***ться від Динамо». Дым окутал поле и поэтому матч начали на несколько минут позже.

Впоследствии в «Укрзализныце» пожаловались, что фанаты, которые ехали пригородным поездом «Нежин — Киев», разбили один из вагонов и нанесли ведомству ущерб на 40 тыс. грн.

«Десну» также наказали за беспорядки на стадионе. Клубу присудили штраф в 100 тыс. грн и закрыли фан-сектор на следующий домашний матч УПЛ (против ФК «Мариуполь»).

Матч заключительного тура 2019 году в УПЛ закончился минимальной победой киевлян со счетом 0:1, благодаря которой «Динамо» вернулось на второе место в турнирной таблице.

Ранее «Ракурс» сообщал о расистском скандале вокруг «Динамо» и «Шахтера». 9 ноября во время матча в Харькове арбитр на несколько минут приостановил игру, поскольку посчитал, что фанаты киевлян проявили расизм к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец и впоследствии был удален.