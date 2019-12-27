Суркіса оштрафували на 300 тис. грн за банер фанатів із матюками про нього, фото — UA-Футбол

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Ракурс

Київське «Динамо» отримало черговий гігантський штраф від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (КДК УАФ).

КДК покарав учасників грудневого матчу Прем'єр-ліги «Десна» (Чернігів) — «Динамо» (Київ) за неналежну поведінку фанатів.

Як повідомляють в УАФ, «Динамо» має сплатити штраф у 300 тис. грн. Детальні причини штрафу для клубу Ігоря Суркіса не вказуються. Перед початком гри у Чернігові вболівальники запалили фаєри і розгорнули великий банер із нецензурним висловлюванням: «Суркіси, від**біться від Динамо». Дим огорнув поле й через це матч розпочали на кілька хвилин пізніше.

Згодом в «Укрзалізниці» поскаржилися, що фанати, які їхали приміським поїздом «Ніжин — Київ», розтрощили один з вагонів і завдали відомству збитків на 40 тис. грн.

«Десна» також покарали за безлади на стадіоні. Клубу присудили штраф у 100 тис. грн і закрили фан-сектор на наступний домашній матч УПЛ (проти ФК «Маріуполь»).

Матчу заключного туру 2019 року в УПЛ закінчився мінімальною перемогою киян з рахунком 0:1, завдяки якій «Динамо» повернулося на друге місце у турнірній таблиці.

Раніше «Ракурс» повідомляв про расистський скандал навколо «Динамо» і «Шахтаря». 9 листопада під час матчу у Харкові арбітр на декілька хвилин призупинив гру, оскільки повважав, що фанати киян проявили расизм до бразильських гравців «Шахтаря». У відповідь півзахисник Тайсон показав вболівальникам київського клубу середній палець і згодом був вилучений.