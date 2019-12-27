Україна і РФ обнулять взаємні претензії щодо газу з 1 січня

ГТС України. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131374-ukrayina-i-rf-obnulyat-vzaiemni-pretenziyi-schodo-gazu-z-1-sichnya.html

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Україна і РФ відмовилися від взаємних претензій щодо газу. Всі претензії будуть обнулені 1 січня 2020 року.

Таку заяву зробив глава російського Міненерго Олександр Новак, передає РІА «Новости».

Новак повідомив, що сторони домовилися про відмову від позовів, за якими немає остаточних рішень. Даний пункт був включений до протоколу про газову співпрацю, який був підписаний 20 грудня.

Також чиновник сказав, що для продовження транзиту газу «Газпром» укладе угоду з «Оператором ГТС України», а договір з бронювання обсягів транспортування газу — з «Нафтогазом». У 2020 році мінімальний обсяг транспортованого через Україну газу складе 65 млрд куб. м газу, а в наступні чотири роки — по 40 млрд куб. м газу при встановленні конкурентного тарифу.

Крім цього, «Газпром» погодився виплатити «Нафтогазу» 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу. Україна зі свого боку підпише з «Газпромом» мирову угоду про відмову від антимонопольних претензій у сумі 7,4 млрд дол.

Політолог Андрій Смолій вважає відмову від взаємних претензій здачею інтересів України. Смолій заявив, що Росія взагалі не має права на будь-які претензії, так як заборгувала Україні мільярдні суми, окупувала Крим і частину Донбасу, де також були газові системи України.

На думку Смолія, Україна мала всі шанси виграти у Росії судовий позов на 13 млрд дол. і покарати агресора фінансово. Однак Україна відмовляється від претензій до РФ, хоча на даний час вона була в кращій позиції по газу за всі роки незалежності.

Також здачею національних інтересів Смолій вважає можливість відновлення прямих поставок газу, що зробить Україну залежною від агресора.

На думку Смолія, відбувається поступова капітуляція України. Політолог вважає, що не варто прикриватися «миром любою ціною» або «транзитом», адже протягом останніх п’яти років країна тримала оборону і не йшла на зрадницькі умови Кремля.