Украина и РФ обнулят взаимные претензии по газу с 1 января

ГТС Украины. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131374-ukraina-i-rf-obnulyat-vzaimnye-pretenzii-po-gazu-s-1-yanvarya.html

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Украина и РФ отказались от взаимных претензий по газу. Все претензии будут обнулены 1 января 2020 года.

Такое заявление сделал глава российского Минэнерго Александр Новак, передает РИА «Новости».

Новак сообщил, что стороны договорились об отказе от исков, по которым нет окончательных решений. Данный пункт был включен в протокол о газовом сотрудничестве, который был подписан 20 декабря.

Также чиновник сказал, что для продолжения транзита газа «Газпром» заключит соглашение с «Оператором ГТС Украины», а договор по бронированию объемов транспортировки газа — с «Нафтогазом». В 2020 году минимальный объем транспортируемого через Украину газа составит 65 млрд куб. м газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд куб. м газа при установлении конкурентного тарифа.

Кроме этого, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Украина со своей стороны подпишет с «Газпромом» мировое соглашение об отказе от антимонопольных претензий в сумме 7,4 млрд долл.

Политолог Андрей Смолий считает отказ от взаимных претензий сдачей интересов Украины. Смолий заявил, что Россия вообще не имеет права на какие-либо претензии, так как задолжала Украине миллиардные суммы, оккупировала Крым и часть Донбасса, где также располагались газовые системы Украины.

По мнению Смолия, Украина имела все шансы выиграть у России судебный иск на 13 млрд долл. и наказать агрессора финансово. Однако Украина отказывается от претензий к РФ, хотя в настоящее время она была в лучшей позиции по газу за все годы независимости.

Также сдачей национальных интересов Смолий считает возможность возобновления прямых поставок газа, что сделает Украину зависимой от агрессора.

По мнению Смолия, происходит постепенная капитуляция Украины. Политолог считает, что не стоит прикрываться «миром любой ценой» или «транзитом», ведь на протяжении последних пяти лет страна держала оборону и не шла на предательские условия Кремля.