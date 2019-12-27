Зеленский отменил выговор двум заместителям Богдана. Фото: pravda.com.ua

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Выговор первому замглавы Офиса президента Сергею Трофимову и зампредседателя ОП Кириллу Тимошенко досрочно отменен президентом.

Соответствующий указ № 958 размещен на сайте президента. Причины отмены выговора не уточняются.

Трофимов и Тимошенко были привлечены к дисциплинарной ответственности в сентябре этого года. Зеленский решил, что они ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности во время рабочей поездки в Днепропетровскую область. Указ № 699/2019, в котором сообщалось о выговоре, также был опубликован на сайте главы государства.

Трофимов тогда не прокомментировал это дисциплинарное взыскание, а Тимошенко отметил, что во время указанной рабочей поездки были моменты, касающиеся вопросов организации. По словам замглавы Офиса президента, тогда «местные власти не очень правильно себя вели», а ответственность за это несет ОП.

Напомним, в июле Зеленский заключил пари с мэром Днепра. Борис Филатов тогда пообещал закончить строительство моста в городе до 14 сентября, а иначе обещал уволиться.

14 сентября Зеленский приехал в Днепр, осмотрел мост и признал, что переправа была открыта вовремя, однако заявил, что пари все еще продолжается.

В тот же день президент представил нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации.