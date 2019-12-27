Обмен пленными Киев передаст в ОРДЛО 130 человек — журналист. Фото: НБН

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Ракурс

Обмен пленными между Киевом и ОРДЛО запланирован на 29 декабря. Он должен состояться в 11.00 на контрольно-пропускном пункте «Майорское» в Донецкой области.

Боевикам так называемой ДНР украинская сторона передаст 65 человек. Взамен боевики должны освободить 55 находящихся в плену украинцев. Членам ЛНР официальный Киев передаст тоже 65 заключенных. В свою очередь луганские боевики должны освободить 25 украинцев, пишет журналист Андрей Павловский в своем канале в Telegram.

Таким образом всего Киев передаст 130 человек, а боевики должны освободить 80 пленных.

Также Павловский сообщил, что Украина во время переговоров пыталась исключить из списка на обмен 11 человек, среди которых четыре экс-беркутовца, которых обвиняют в расстреле людей на Майдане 20 февраля 2014 года. Пока что неизвестно, остались ли эти лица в списках на обмен.

Речь идет о бывших бойцах «Беркута» Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском. Их обвиняют в расстреле 48 активистов Революции достоинства. Сейчас Тамтура и Мариченко находятся под домашним арестом, остальные — в СИЗО, но сегодня в Киеве состоится заседание апелляционного суда, который может выпустить их из-под стражи.

Напомним, 23 декабря Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же день стало известно, что Украина планирует передать боевикам бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на улице Институтской во время Революции достоинства.