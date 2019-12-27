Обмен с РФ: полиция стянула дополнительные силы в суд, который может выпустить экс-беркутовцев, фото — Pavlovskynews

https://racurs.ua/n131370-policiya-styanula-dopolnitelnye-sily-k-sudu-kotoryy-mojet-vypustit-eks-berkutovcev-dlya-obmena.html

Ракурс

Рассмотрение апелляционных жалоб об изменении меры пресечения бывшим сотрудникам отряда «Беркут» проходит в Киеве с дополнительными мерами безопасности и охраны.

Полиция стянула к Апелляционному суду в Киеве дополнительные силы, вблизи находится огромное количество спецавтомобилей, в автобусах сидят правоохранители, сообщают в телеграм-канале Pavlovskynews.

Сегодня в этом суде рассматривают жалобу обвиняемых в расстрелах на Майдане беркутовцев на решение Святошинского райсуда Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде ареста. Экс-беркутовцев, как сообщалось ранее, могут внести в список на обмен с ОРДЛО.

Трех бывших силовиков, по данным СМИ, готовят на обмен пленными. Подозреваемые в расстрелах на Майдане Олеге Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин сейчас содержатся в следственном изоляторе и изменении меры пресечения им должны были рассматривать не ранее 14 января.

«Ракурс» ранее сообщал, что экс-беркутовцы, которые обвиняются в расстреле мирных протестующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года, могут быть вскоре переданы боевикам ДНР. Украинская сторона готова включить их в списки в рамках программы по обмену пленными и соответствующее распоряжение уже подготовлено Генпрокуратурой. Решение о таком обмене принималось на уровне высшего руководства страны.

Вчера суд отпустил под личное обязательство четырех участников захвата Мариупольского УВД в 2014 году. Несмотря на решение суда об изменении меры пресечения, подозреваемых не отпустили в зале суда, а доставили в Государственную уголовную исполнительную службу, где они будут находиться до обмена.