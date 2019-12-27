Иностранные грузовики будут платить за проезд по дорогам Украины - Мининфраструктуры, фото: Maxpixels

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Проезд иностранных грузовиков по дорогам Украины будет оплачиваться.

В 2020 году Министерство инфраструктуры подготовит соответствующий законопроект. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» руководитель ведомства Владислав Криклий сообщил подробности.

По словам чиновника, такая практика распространена в европейских странах. Нововведения помогут украинскому бюджету привлечь дополнительные средства.

Криклий добавил, что в разработке находятся документы по концессии автодорог Львов-Стрый, Львов-Краковец, Львов-Тернополь, Белая Церковь-Киев и Большая окружная Киева. До конца марта все детальные просчеты завершат. Обсуждение происходит совместно со Всемирным банком. Это гарантирует определенный транспортный поток на указанных направлениях.

По мнению главы Мининфраструктуры, в случае с концессионным проектами по автодорогам действовать нужно очень аккуратно. Правильные решения позволят не допустить существенных компенсационных выплат, что позволит работать только с прибыльными проектами.

Ранее в правительстве заявили, что через 3−5 лет Украина покроет сеть качественных дорог. Такое обещание дал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.