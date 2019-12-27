Іноземні вантажівки платитимуть за проїзд дорогами України – Мінінфраструктури, фото: Maxpixels

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Проїзд іноземних вантажівок дорогами України оплачуватиметься.

У 2020 році Міністерство інфраструктури підготує відповідний законопроект. В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» керівник відомства Владислав Криклій повідомив подробиці.

За словами чиновника, така практика поширена у європейських країнах. Нововведення допоможуть українському бюджету залучити додаткові кошти.

Криклій додав, що в опрацюванні перебувають документи щодо концесії автодоріг Львів-Стрий, Львів-Краковець, Львів-Тернопіль, Біла Церква-Київ і Велика окружна Києва. До кінця березня усі детальні прорахунки буде завершено. Обговорення відбувається спільно зі Світовим банком. Це гарантує певний транспортний потік на зазначених напрямках.

На думку глави Мінінфраструктури, у випадку з концесійними проектами щодо автодоріг діяти потрібно дуже акуратно. Правильні рішення дозволять не допустити суттєвих компенсаційних виплат, що дозволить працювати лише з прибутковими проектами.

Раніше в уряді заявили, що через 3−5 років Україну покриє мережа якісних доріг. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.