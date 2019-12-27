Обмін з РФ: поліція стягнула додаткові сили до суду, який може випустити екс-беркутівців, фото — Pavlovskynews

https://racurs.ua/ua/n131370-policiya-styagnula-dodatkovi-syly-do-sudu-yakyy-moje-vypustyty-eks-berkutivciv-dlya-obminu-foto.html

Ракурс

Розгляд апеляційних скарг про зміну запобіжного заходу колишнім співробітникам загону «Беркут» відбувається у Києві із додатковими заходами безпеки та охорони.

Поліція стягнула до Апеляційного суду в Києві додаткові сили, поблизу перебуває величезна кількість спецавтомобілів, в автобусах сидять правоохоронці, повідомляють у телеграм-каналі Pavlovskynews.

Сьогодні в цьому суді розглядають скаргу обвинувачених в розстрілах на Майдані беркутівців на ухвалу Святошинського райсуду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту. Екс-беркутівців, як повідомлялося раніше можуть внести до списку на обмін з ОРДЛО.

Як і обіцяли ми вже під Апеляційним судом, де сьогодні розглядатимуть справу Беркутівців, які ще можуть потрапити в список на обмін.

Трьох колишніх силовиків, за даними ЗМІ, готують на обмін полоненими. Підозрюваних у розстрілах на Майдані Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна нині утримують у слідчому ізоляторі і зміну запобіжного заходу їм мали розглядати не раніше 14 січня.

«Ракурс» раніше повідомляв, що екс-беркутівці, які звинувачуються у розстрілі мирних протестувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, можуть бути незабаром передані бойовикам ДНР. Українська сторона начебто готова включити їх до списків у рамках програми по обміну полоненими і відповідне розпорядження вже підготовлено Генпрокуратурою. Рішення про такий обмін приймалося на рівні вищого керівництва країни.

Учора суд відпустив під особисте зобов’язання чотирьох учасників захоплення Маріупольського УВС у 2014 році. Попри рішення суду щодо зміни запобіжного заходу, підозрюваних не відпустили в залі суду, а доставили до Державної кримінальної виконавчої служби, де вони перебуватимуть до обміну.