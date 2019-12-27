Обмін полоненими: Київ передасть в ОРДЛО 130 осіб — журналіст. Фото: НБН

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Ракурс

Обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО запланований на 29 грудня. Він має відбутися об 11.00 на контрольно-пропускному пункті «Майорське» на Донеччині.

Бойовикам так званої ДНР українська сторона передасть 65 осіб. Натомість бойовики мають звільнити 55 утримуваних українців. Членам ЛНР офіційний Київ передасть також 65 в’язнів. У свою чергу луганські бойовики мають звільнити 25 українців, пише журналіст Андрій Павловський у своєму каналі в Telegram.

Таким чином загалом Київ передасть 130 осіб, а бойовики мають звільнити 80 полонених.

Також Павловський повідомив, що Україна під час переговорів намагалась виключити зі списку на обмін 11 осіб, серед яких четверо екс-беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Наразі невідомо, чи є ці особи у списках на обмін.

Йдеться про колишніх бійців «Беркута» Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуру й Олега Янишевського. Їх звинувачують у розстрілі 48 активістів Революції гідності. Наразі Тамтура та Мариченко перебувають під домашнім арештом, решта — в СІЗО, але сьогодні в Києві відбудеться засідання апеляційного суду, який може випустити їх із-під варти.

Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року. Того ж дня стало відомо, що Україна планує передати бойовикам колишніх беркутівців, яких звинувачують у розстрілі людей на вулиці Інститутській під час Революції гідності.