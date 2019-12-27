Зеленський скасував догану двом заступникам Богдана. Фото: pravda.com.ua

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Догана першому заступнику голови Офісу президента Сергію Трофимову та заступнику голови ОП Кирилу Тимошенку скасована президентом.

Відповідний указ № 958 розміщено на сайті президента. Причини скасування догани не уточнюються.

Трофимов і Тимошенко були притягнуті до дисциплінарної відповідальності у вересні цього року. Зеленський вирішив, що вони неналежно виконували посадові обов’язки під час робочої поїздки до Дніпропетровської області. Указ № 699/2019, де повідомлялося про догану, також був опублікований на сайті глави держави.

Трофимов тоді не прокоментував це дисциплінарне стягнення, а Тимошенко зазначив, що під час тієї робочої поїздки були моменти, які стосуються питань організації. За словами заступника глави Офісу президента, тоді «місцева влада не дуже правильно себе повела», а відповідальність за це несе ОП.

Нагадаємо, в липні Зеленський уклав парі з мером Дніпра. Борис Філатов тоді пообіцяв закінчити будівництво моста в місті до 14 вересня, а інакше обіцяв звільнитися.

14 вересня Зеленський приїхав до Дніпра, оглянув міст і визнав, що переправа була відкрита вчасно, однак заявив, що парі все ще триває.

Того ж дня президент представив нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації.