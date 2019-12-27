Зарплатная карта. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n131388-ukraincy-smogut-vybirat-bank-dlya-polucheniya-zarplaty-goncharuk.html

Ракурс

Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк, на карту которого они хотят получать заработную плату. Такое же правило действует для пенсий и социальной помощи.

Кабмин отменил ограничения по перечню банков, через которые госслужащие могут получать заработную плату, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Теперь деньги можно будет получать на карточку любого удобного для работника банка, а не только в банке, в котором работодатель оформил «зарплатный проект».

По мнению Гончарука, упразднение данного ограничения создаст предпосылки для справедливой конкуренции между банками за право на обслуживание граждан, что, в свою очередь, улучшит качество банковских услуг.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский обнародовал список и сроки проведения основных реформ в Украине. Президент отметил, что изменения в Трудовой кодекс планируется внести до 1 января 2020 года.