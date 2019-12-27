Инна Грищенко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n131387-sud-prodlil-arest-uchastnicy-ato-pumi.html

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Инне Гришенко, также известной как участница АТО «Пума», Печерский райсуд продлил срок содержания под стражей до 25 февраля 2020 года.

«Пуму» и ее мужа Владислава Грищенко подозревают в причастности к покушению на бизнесмена в городе Косив Ивано-Франковской области, совершенного в 2018 году. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Пуму» арестовали в начале ноября этого года, в сентябре правоохранители задержали ее мужа.

Также следствие связывает Грищенко с делом об убийстве в Киеве в июле 2016 журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате подрыва автомобиля, в котором он находился.

Кроме Инны и Владислава Грищенко, в этом деле также проходят врач и волонтер Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугар и ветеран АТО Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства.

Напомним, Апелляционном суде Киева причину отсрочки на 8 января рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Антоненко объяснили тем, что работники учреждения якобы не смогли вовремя забрать соответствующее ходатайство из почтового отделения.