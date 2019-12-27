Новости России: жителя Омска, который рассказал о подброшенных полицией наркотиках, нашли обезглавленным, скриншот видео

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В Омске нашли обезглавленное тело местного жителя, музыканта Дмитрия Федорова, который обвинил сотрудников Росгвардии в подбрасывании наркотиков.

Тело без головы и части ноги обнаружили 26 декабря на железнодорожном пути. Эту информацию в беседе с депутатом Омского горсовета Дмитрием Петренко подтвердил адвокат Федорова Игорь Суслин. До этого музыкант рассказывал, что силовики подбросили ему наркотики, и собирался подать жалобу на их действия, сообщает tjournal.ru.

Адвокат заявил, что официальной версией смерти Федорова является суицид. Якобы тот бросился под проходившую электричку. Суслин рассказал, что его подзащитный просил помощи и утверждал, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Защитник также уточнил, что 26 декабря планировал обратиться в Службу собственной безопасности ведомства вместе Федоровым.

18 декабря Федоров опубликовал в соцсети ВКонтакте видеоролик, в котором заявил, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Согласно видео, Росгвардия остановила его в омском «Городке нефтяников». Силовики заявили, что Федоров похож на человека из ориентировки и попросили показать содержимое карманов.

Я начал вытаскивать личные вещи из куртки. Меня грубо прервали и один из сотрудников Росгвардии сам полез в карман моей куртки. Из нее впоследствии вывалился сверток, который мне не принадлежит. Впоследствии этот же сотрудник положил туда еще четыре свертка, — заявил Федоров в видеообращении, которое записал 18 декабря.

В полиции парень провел сутки. «Омскому правовому порталу» он рассказал, что адвокат по назначению уговаривала его признать вину, а оперативник в отделе полиции — записать видео с его признаниями. Они предлагали указать еще на 15 закладок, которые он якобы оставил. Из отдела музыкант вышел с подпиской о невыезде.

Депутат Петренко опубликовал видеозапись с вероятного места самоубийства. Он подчеркнул, что там почти не было крови. Депутат назвал увечья, полученные мужчиной, неправдоподобными для суицида в таких обстоятельствах.

Федоров вряд ли мог погибнуть от наезда поезда. Хотя электричка отрезала ему голову, крови на месте очень мало. Похоже, труп положили, когда кровь уже не циркулировала, — сказал депутат.

В Росгвардии заявили, что мужчину задержали из-за схожих примет с человеком, которого разыскивали за грабеж. Во время обыска у него якобы обнаружили пять свертков, а задержанный якобы назвался курьером-раскладчиком.