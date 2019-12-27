Новини Росії: мешканця Омська, який розповів про підкинуті поліцією наркотики, знайшли обезголовленим, скріншот відео

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В Омську знайшли обезголовлене тіло місцевого жителя, музиканта Дмитра Федорова, який звинуватив співробітників Росгвардіі у підкиданні наркотиків.

Тіло без голови і частини ноги виявили 26 грудня на залізничній колії. Цю інформацію в розмові з депутатом Омської міськради Дмитром Петренком підтвердив адвокат Федорова Ігор Суслін. До цього музикант розповідав, що силовики підкинули йому наркотики, і збирався подати скаргу на їх дії, повідомляє tjournal.ru/.

Адвокат заявив, що офіційною версією смерті Федорова є суїцид. Нібито той кинувся під проходить електричку. Суслін розповів, що його підзахисний просив допомоги і стверджував, що співробітники Росгвардіі підкинули йому наркотики. Захисник також уточнив, що 26 грудня планував звернутися в Службу власної безпеки відомства разом Федоровим.

18 грудня Федоров опублікував у соцмережі ВКонтакті відеоролик, в якому заявив, що співробітники Росгвардіі підкинули йому наркотики.

Росгвардія зупинила його в омському «Містечку нафтовиків». Силовики заявили, що Федоров схожий на людину із орієнтування і попросили показати вміст кишень.

Я почав викладати свої особисті речі з куртки. Мене грубо перервали і один із співробітників Росгвардіі сам поліз в кишеню моєї куртки. З неї згодом вивалився згорток, який мені не належить. Згодом цей же співробітник поклав туди ще чотири згортки, — заявив Федоров у відеозверненні, яке записав 18 грудня.

У поліції хлопець провів добу. «Омському правовому порталу» він розповів, що адвокат за призначенням вмовляла його визнати провину, а оперативник в відділі поліції навіть записав відео з його зізнаннями. Вони пропонували вказати ще на 15 закладок, які він нібито залишив. З відділу музикант вийшов з підпискою про невиїзд.

Депутат Петренко опублікував відеозапис із ймовірного місця самогубства. Він підкреслив, що там майже не було крові. Депутат назвав каліцтва, отримані чоловіком, неправдоподібними для суїциду в таких обставинах.

Федоров навряд чи міг загинути від наїзду поїзда. Хоч електричка відрізала йому голову, крові на місці дуже мало. Схоже, труп поклали, коли кров вже не циркулювала, — сказав депутат.

У Росгвардіі заявили, що чоловіка затримали за схожими прикметами з особою, розшукуваним за грабіж. Під час обшуку у нього буцімто виявили п’ять згортків, а затриманий нібито назвався кур'єром-розкладчиком.