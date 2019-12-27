Уряд пропонує «заморозити» зарплати суддів, фото: Вікіпедія

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Ракурс

Підвищення суддівських зарплат найближчим часом не відбудеться.

Оклади суддів апеляційних та місцевих судів уряд пропонує «заморозити». Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект.

Відповідно до документу, норма щодо підвищення окладів відтерміновується з 1 січня. У 2020 році розмір посадових окладів становитиме для судді місцевого суду 25 прожиткових мінімумів. Оплата для судді вищого спеціалізованого суду та апеляційного суд — 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В уряді вважають ініціативу ефективною. На думку чиновників, це дозволить вирішити багато проблем у даній сфері.

Олександр Олійник, Директор Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки, вже підписав порівняльну таблицю. Міністр юстиції Денис Малюська схвалив пояснювальну записку.

Нагадаємо, у жовтні представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський розповів про добір суддів. Він заявив, що деякі судді у Верховному суді не розв’язували тестів, але отримали найвищий бал.