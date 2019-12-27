Суд присяжних. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131384-miscevu-vladu-usunuly-vid-formuvannya-spysku-prysyajnyh.html

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Суд присяжних хочуть зобов’язати розглядати кримінальні справи, які передбачають покарання у виді позбавлення волі строком понад 10 років або довічного ув’язнення. Із такою ініціативою виступив Кабмін.

Урядом схвалено два законопроекти, які регулюватимуть роботу судів присяжних, заявив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук додав, що дані законопроекти дозволять зробити роботу судів присяжних набагато простішою та ефективнішою.

Прем'єр-міністр зазначив, що справи у судах присяжних будуть слухатися півтора місяця, а не півтора року, як зараз, кількість присяжних збільшать із трьох до семи осіб, а кількість суддів зменшать із двох до одного.

Спрощується і порядок формування списку присяжних. З процедури його формування виключаються місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків. Ці функції передадуть безпосередньо територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

Вердикти будуть виноситися простою більшістю голосів. Головуючий суддя буде зобов’язаний приймати рішення на підставі голосування присяжних. У той же час вироки, ухвалені на підставі вердикту суду присяжних, підлягають оскарженню в апеляційному порядку.