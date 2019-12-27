Суд присяжных. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131384-sud-prisyajnyh-zarabotaet-effektivnee-goncharuk.html

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Суд присяжных хотят обязать рассматривать уголовные дела, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет или пожизненного заключения. С такой инициативой выступил Кабмин.

Правительством ободрены два законопроекта, которые будут регулировать работу судов присяжных, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук добавил, что данные законопроекты позволят сделать работу судов присяжных намного проще и эффективнее.

Премьер-министр отметил, что дела в судах присяжных будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас, количество присяжных увеличат с трех до семи человек, а количество судей уменьшат с двух до одного.

Упрощается и порядок формирования списка присяжных. Из процедуры его формирования исключаются местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти функции передадут непосредственно территориальным управлениям Государственной судебной администрации.

Вердикты будут выноситься простым большинством голосов. Председательствующий судья будет обязан принимать решение на основании голосования присяжных. В то же время приговоры, принятые на основании вердикта суда присяжных, подлежат обжалованию в апелляционном порядке.