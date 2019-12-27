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В Киеве перед открытием тестируют Шулявский мост, фото: facebook

В Киеве тестируют Шулявский мост перед открытием (ФОТО)

27 дек 2019, 14:42
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Шулявский мост тестируют перед открытием.

По нему пустили восемь 30-тонных транспортных средств. Фото с места событий в своем Twitter опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

Технические тестирования после завершения дорожных работ прошли успешно. Чиновник рассказал, что следил со строителями за процессом.

Есть у них такая традиция, — заявил Виталий Кличко.

В Киевской городской государственной администрации сообщают, что новым мостом движение транспорта планируется открыть в конце этой недели. Объект запустят в эксплуатацию к концу 2019 года. Для этого строители работали без выходных и днем, и ночью. Новый мост уже заасфальтировали, а также нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

В Киеве перед открытием испытывают Шулявский мост, фото: facebook

В Киеве перед открытием испытывают Шулявский мост, фото: facebook

В Киеве перед открытием испытывают Шулявский мост, фото: facebook

На объекте специалисты должны были установить специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Грузовики создали максимально допустимые нагрузки.

Ранее на Шулявском мосту демонтировали сети наружного освещения и контактной сети. Строители разобрали асфальтобетонное покрытие проезжей части и бортовое камни.

Источник: Ракурс


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