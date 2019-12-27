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В Киеве перед открытием тестируют Шулявский мост, фото: facebook
В Киеве тестируют Шулявский мост перед открытием (ФОТО)https://racurs.ua/n131383-v-kieve-testiruut-shulyavskiy-most-pered-otkrytiem-foto.htmlРакурс
Шулявский мост тестируют перед открытием.
По нему пустили восемь 30-тонных транспортных средств. Фото с места событий в своем Twitter опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.
Технические тестирования после завершения дорожных работ прошли успешно. Чиновник рассказал, что следил со строителями за процессом.
Есть у них такая традиция, — заявил Виталий Кличко.
В Киевской городской государственной администрации сообщают, что новым мостом движение транспорта планируется открыть в конце этой недели. Объект запустят в эксплуатацию к концу 2019 года. Для этого строители работали без выходных и днем, и ночью. Новый мост уже заасфальтировали, а также нанесли на дорожное покрытие временную разметку.
На объекте специалисты должны были установить специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Грузовики создали максимально допустимые нагрузки.
Ранее на Шулявском мосту демонтировали сети наружного освещения и контактной сети. Строители разобрали асфальтобетонное покрытие проезжей части и бортовое камни.
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