Андрей Богдан. Фото: NewsOne

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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 25 декабря тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским и его партнерами по бизнесу.

О «тайной вечере» Богдана с олигархом поведали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Вечером журналисты заметили автомобиль Богдана, который подъехал к итальянскому ресторану на Печерске. Было выяснено, что в ресторане у главы Офиса президента Украины состоялась встреча с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

Затем журналисты заметили автомобили Богдана и бизнесмена Михаила Кипермана, которого связывают партнерские отношения с Коломойским, у отеля Premier Palace. Вскоре подъехали автомобили Коломойского и Тимура Миндича, который является совладельцем студии «Квартал 95».

Встреча всех перечисленных лиц проходила в приватной комнате ресторана и продолжалась около часа. Первым вышел из ресторана Киперман, затем из заведения вышли охранник Богдана и Миндич. Последним покинул ресторан Коломойский.

Журналистам удалось задать несколько вопросов олигарху. Коломойский заявил, что при президенте Зеленском он чувствует давление на свой бизнес, но добавил, что давление чувствуют и другие крупные бизнесмены. Также олигарх выразил уверенность в том, что ему удастся вернуть себе «ПриватБанк».

Коломойский добавил, что при президенте Зеленском не самые лояльные времена для бизнеса. А вот наиболее легко Коломойскому было работать при Викторе Ющенко.