На Богдана завели дело. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n130565-protiv-bogdana-otkryli-ugolovnoe-delo-dokument.html

Ракурс

Андрей Богдан, председатель Офиса президента Украины, стал фигурантом уголовного производства. В отношении чиновника начала досудебное расследование полиция Киева.

Следователи Главного столичного управления Национальной полиции 27 ноября внесли сведения о возможном уголовном правонарушении Богдана, предусмотренном ст. 356 УК Украины (самоуправство), в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на соответствующий документ.

Сотрудники Нацполиции действовали на основании заявления городского головы Киева Виталия Кличко.

Мэр Киева подал в суд на Богдана, а также на главу Кабинета министров Украины Алексея Гончарука из-за решения о смещении Кличко с должности главы Киевгоргосадминистрации (КГГА).

Ранее «Ракурс» сообщал, что Богдан при трех разных президентах Украины — Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче — работал на государственных должностях, совмещая госслужбу с руководством частной фирмой, исполнением обязанностей помощника нардепа и адвокатской деятельностью.