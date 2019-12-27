Андрій Богдан. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n131382-taiemna-vecherya-bogdana-z-kolomoyskym-shemy-video.html

Ракурс

Глава Офісу президента України Андрій Богдан 25 грудня таємно зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським і його партнерами по бізнесу.

Про «таємну вечерю» Богдана з олігархом розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях».

Увечері журналісти помітили автомобіль Богдана, який під’їхав до італійського ресторану на Печерську. Було з’ясовано, що в ресторані у глави Офісу президента України відбулася зустріч із главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим.

Потім журналісти помітили автомобілі Богдана і бізнесмена Михайла Кіпермана, якого пов’язують партнерські відносини з Коломойським, біля готелю Premier Palace. Незабаром під’їхали автомобілі Коломойського і Тимура Міндіча, який є співвласником студії «Квартал 95».

Зустріч усіх перерахованих осіб проходила у приватній кімнаті ресторану і тривала близько години. Першим вийшов із ресторану Кіперман, потім із закладу вийшли охоронець Богдана і Міндіч. Останнім залишив ресторан Коломойський.

Журналістам вдалося поставити кілька запитань олігархові. Коломойський заявив, що за президента Зеленського він відчуває тиск на свій бізнес, але додав, що тиск відчувають й інші великі бізнесмени. Також олігарх висловив упевненість у тому, що йому вдасться повернути собі «ПриватБанк».

Коломойський додав, що за президента Зеленського не самі лояльні часи для бізнесу. А ось найбільш легко Коломойському було працювати, коли президентом був Віктор Ющенко.