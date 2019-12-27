Справа Шеремета: у суді пояснили відкладення апеляції Антоненка, фото — Прямий

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В Апеляційному суді Києва пояснили причину відтермінування розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка. Працівники суду буцімто не змогли вчасно забрати клопотання із поштового відділення.

Засідання, на якому розглянуть скаргу на тримання під вартою Антоненка, відклали на 8 січня, повідомляє «Лівий берег».

Мене і мого клієнта позбавили права на захист та доступу до правосуддя, — вважає захисник Антоненка Віталій Галенченко.

У колегії суддів, які розглядатимуть клопотання, будуть двоє суддів, які відхилили апеляцію іншого адвоката Антоненка. Галенченко повідомив, що, ймовірно, їм буде заявлено відвід.

Апеляційний суд 23 грудня відхилив апеляцію на ухвалу Печерського суду щодо арешту ветерана Сил спеціальних операцій та музиканта Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Шеремета.

Апеляцію на арешт іншої підозрюваної у справі, Юлії Кузьменко, також розглянули не відразу. Суд повинен був розглянути клопотання ще 20 грудня, але на засідання не з’явилися представники сторони обвинувачення. Протест прихильників Кузьменко проти затягування розгляду завершився силовим видворенням підозрюваної із зали суду та сутичками.